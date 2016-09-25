Международное следствие довело причастность России к катастрофе MH17

28.09.2016 (14:46)

Самолет был сбит ракетой "Бук", которая была завезена из России

Родственникам погибших в катастрофе самолета рейса MH17 "Малазийских авиалиний" сообщили, что самолет был сбит ракетой "Бук", которая была завезена из России, с подконтрольной пророссийским боевикам территории на Донбассе, такие данные были обнародованы сегодня в Нидерландах на пресс-конференции Совместной следственной группы по катастрофе МН17.

Глава следственной группы Вильберт Паулиссен сказал: "Мы пришли к заключению, что МН17 был сбит ракетой 9М38, запущенной из "Бука", которая была ввезена из Российской Федерации и которая была возвращена в Российскую Федерацию". По его словам, следствие точно установило маршрут перевозки «Бука».

"Следствие пришло к заключению, что территория была подконтрольна боевиками", - подчеркнул он. По словам Паулиссена, ракета была запущена в радиусе 6 километров от села Снежное Донецкой области. Читайте такжеЗаместитель генпрокурора отбыл в Гаагу, где сегодня представят результаты расследования крушения МН17 "ЗРК был установлен на возвышенности поля размером 500 на 600 м близ поселка Первомайский Донецкой области. Как отмечено в отчете, это самое высокое место в радиусе 5 км. Указанная территория в июле 2014 г. контролировалась пророссийскими сепаратистами", - говорится в отчете.

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