«ДНР» и Кобзон стали причиной избиения экс-солиста группы «На-На» в Одессе

28.09.2016 (15:14)

Валерия Юрина избили за поддержку донецких террористов

В Одессе бывшего солиста некогда популярной российской группы "На-На" Валерия Юрина избили за поддержку донецких террористов.

Отмечается, что в августе 2016 года артист привез на оккупированные территории Донбасса гуманитарную помощь от певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. После этой поездки Юрин решил посетить музыкальный фестиваль в Одессе. Когда он узнал, что СМИ предали огласке его визит на Донбасс, Юрин поехал в Одессу как частное лицо со своей девушкой.

"К тому времени в интернете уже появилась видеозапись концерта в Донецке с моим участием. Я автоматом стал для украинских националистов врагом. И во избежание возможных провокаций мне пришлось отказаться от выступления в Одессе. Однако отговорить Наташу от поездки на этот фестиваль не смог. Опасаясь, что у нее могут возникнуть там проблемы, отправился в Одессу вместе с ней", - рассказал он.

По приезду в город певец с девушкой отправились в кафе. "Вдруг откуда-то появились двое парней. Взяли бутылку водки, и подсели за наш стол. Одного звали Дима, другого – Робик-джан... Поначалу они вели себя тихо-мирно. А потом изрядно подвыпили и заговорили про войну на Донбассе. Начали винить нас, артистов, что мы поддерживаем "агрессию против Украины". Особенно досталось от них Кобзону. Какими только гадкими словами его не обзывали! "Если эта гнида сюда сунется, мы его порвем!" – заявили они. "Зачем вы так говорите про уважаемого мной человека? Сколько Кобзон сделал для мира, вам и не снилось"", - сказал Юрин.

Эти слова вывели случайных знакомых из себя. "Робик-джан схватил со стола водочную бутылку и с криком "Бей москалей!" разбил ее об мою голову. У меня в глазах потемнело. Я начал вставать, чтобы ему накатить. И тут же получил от него еще один удар по голове – на этот раз здоровенной пепельницей. У меня хлынула кровища. К счастью, я не потерял сознание. И нашел в себе силы двинуть этому Робику в ответ, так что он отлетел метра на три", - вспоминает российский артист.

Сообщается, что парни повалили Юрина на пол и начали избивать ногами. Ситуацию спасла девушка Валерия, которая накинулась на обидчиков.

"Всего в крови, без обуви, которая потерялась во время драки, Наташа отвезла меня в центральную больницу. Там мне зашили рану на голове. Оказалось, пепельница чудом не попала в висок. "Был бы удар чуть ниже, ты бы уже был не жилец", – сказали врачи", - пожаловался Юрин.

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