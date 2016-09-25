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В Ужгороде задержали пьяным на "Лексусе" эксперта по деятельности полиции (ФОТО)

28.09.2016 (16:24)
В Ужгороде экипаж патрульных остановил «Лексус» за нарушение ПДД
В Ужгороде экипаж патрульных остановил «Лексус» за нарушение ПДД

Сегодня во время ночного патрулирования в Ужгороде экипаж патрульных остановил «Лексус» за нарушение ПДД. Проишествие случилось на улице Шумной.

Во время общения с водителем в полицейских возникли подозрения относительно его трезвого состояния. От прохождения теста на содержание алкоголя в крови на месте или в медучреждении водитель отказался в присутствии свидетелей.

На мужчину вынесли постановление за нарушение ПДД и составили протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП.

Патрульным водитель представился международным экспертом по деятельности полиции.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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