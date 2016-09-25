Секс в кино - горячие откровения голливудских звезд

28.09.2016 (16:30)

Как снимают постельные сцены в кино

Тем, кто думает, что сниматься в сценах секса так же приятно, как их смотреть, актрисы из популярных сериалов рассказывают про страхи, нужных людей на площадке и ненужное нижнее белье.

Вряд ли вы услышите хоть от одного актера или актрисы фразу вроде «О да, мне нравится сниматься в постельных сценах».

Даже Майкл Фассбендер (Michael Fassbender), который мог бы выпустить видеоинструкцию «Как достоверно имитировать секс», признается, что от жуткого ощущения неловкости спасают лишь беспрерывные шутки за кадром. Джеймс Макэвой (James McAvoy) сразу предупреждает всех партнерш, что готов целоваться «только без языка», Николь Кидман (Nicole Kidman) стесняется одергивать коллег, если они делают что‑то не так, а Эштон Кутчер (Ashton Kutcher) уверен, что во время съемок секс-сцен что‑то не так делает именно он.

Чтобы получилась красивая картинка, актеры репетируют, гримеры тщательно замазывают на их телах любые изъяны, съемочная группа часами выстраивает свет.

Чтобы получилась красивая картинка, актеры репетируют, гримеры тщательно замазывают на их телах любые изъяны, съемочная группа часами выстраивает свет, снимает с самых выгодных ракурсов, привлекает ­дублеров и демонстрирует чудеса монтажа.

Но сегодня зритель устал от красивой картинки нереального во всех смыслах секса. И первыми новый тренд почувствовали телепродюсеры. Среди которых, кстати, за последние несколько лет появилось довольно много женщин. «По мне, так секс на телевидении раньше выглядел скучно и как‑то уж наигранно сексуально, — говорит продюсер Мишель Эшфорд (Michelle Ashford). — Хотя в некоторых сериалах было много полностью обнаженных женщин. Но вот ни одного пениса ни разу не промелькнуло».

Cегодня зритель устал от красивой картинки нереального во всех смыслах секса.

Исправлять ситуацию с нереалистичностью и однобокостью интимных сцен на ТВ Эшфорд решила с помощью сериала о врачах, совершивших сексуальную революцию в 1950‑х, «Мастера секса» (Masters of Sex). А главные роли медиков, увлеченно и собственноручно­ исследующих женский оргазм, сыграли Майкл Шин (Michael Sheen) и Лиззи Каплан (Lizzy Kaplan).

«Девочки» (Girls) Лины Данэм (Lena Dunham) уже четыре года продолжают демонстрировать невероятное: сексом занимаются (и наслаждаются) девушки всех форм и размеров, в самых разных ситуациях и при действительно невыгодном освещении.

Секса на телевидении определенно стало больше, и он стал еще откровеннее и реалистичнее.

В новом сезоне российской «Сладкой жизни» постельные сцены снимают на айфон, а в теледраме «Быть Мэри Джейн» (Being Mary Jane) главная героиня «выпускает пар» с помощью вибратора перед встречей с экс‑бойфрендом.

Секса на телевидении определенно стало больше, и он стал еще откровеннее и реалистичнее. Но что думают по этому поводу актрисы, которым в этой «реальности» приходится работать?

ЛУКЕРИЯ ИЛЬЯШЕНКО, «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (ТНТ4)

В сексе ничего плохого нет. Чем больше его на экране, тем лучше, если это драматургически оправданно. И, да, я за максимально реалистичную съемку. Когда вижу в сериале, как героиня просыпается после ночи любви с мужчиной и при этом она в лифчике, мне становится плохо. У нее какие-то проблемы? А ей не давит? Неудобно же так спать! Секс — это нормальный, естественный процесс. И показывать его уже пора таким, какой он есть. Конечно, нужна сценография и репетиции. Это ни в коем случае не экспромт.

Я легко могу раздеться перед камерой. Вообще съемка постельных сцен — это нормальная задача для артиста.

Нам режиссер дает определенную хореографию движений — куда положить голову, как поцеловать партнера и так далее. При этом на площадке присутствует куча людей — нужных и не очень. Иногда их всех выгоняют и остаются только оператор и звукорежиссер. Но ведь все остальные сидят в соседней комнате и смотрят все на мониторах. В общем, никакой разницы нет: человеком больше, человеком меньше.

РАЙЛИ КИО, «ДЕВУШКА ПО ВЫЗОВУ» («АМЕДИАТЕКА»)

Я играю студентку юридического факультета, которая занимается сексом за деньги. Поэтому в сериале много, очень много постельных сцен. Я думала, мне будет тяжело в них сниматься, но все оказалось довольно просто. Возможно, потому, что моя героиня Кристин относится к сексу не так эмоционально, как многие женщины (в том числе и я).

Конечно, иногда я читала сценарий и думала: «О, нет, на такое я не готова». Но быстро поняла, что протест возникал во мне не как в актрисе, а как в женщине. Потому что Кристин и я занимаемся сексом совершенно по-разному. Но ведь в сериале я играю не себя.

ЛИНА ДАНЭМ, «ДЕВОЧКИ» («АМЕДИАТЕКА»)

Бежевую наклейку вместо трусов я перестала носить после съемок первого сезона. Потому что ее надо было приклеивать, я потела, и наклейка все время спадала. В общем, не было на съемочной площадке сериала мужчины, который бы не видел мою вагину. Но я думаю, им было плевать. Особенно в конце тяжелого рабочего дня.

Еще я не понимаю, почему некоторые актрисы говорят, что съемки секса — это что-то «механическое» и «не приносит никаких ощущений». Очень даже приносит! Такое ощущение, что ты реально занимаешься с кем-то сексом. И чувствуешь себя от этого максимально неловко.

ДАРЬЯ РУДЕНОК, «ЗКД» (ТНТ4)

Я сильно переживала перед съемками и была очень зажата. Это ведь моя первая серьезная роль — и сразу с поцелуями и откровенными сценами. Снимали мы их очень долго, но сам процесс был интересным. Нас запускали в комнату, и режиссер по рации говорил, что нам делать.

Чтобы мне было не так страшно, я попросила девочку-костюмера посидеть в углу и морально меня поддержать. В итоге на площадке нас было четверо — я, мой партнер Игорь Огурцов, который между дублями пытался меня рассмешить, чтобы я хоть чуть-чуть расслабилась, костюмер на табуретке в углу и камера. Звучит смешно, но даже сейчас я вспоминаю об этом, и меня трясет.

ТРИ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛА СЪЕМОК ИНТИМНЫХ СЦЕН

Невидимое нижнее белье. Его у телевизионных и кинокостюмеров навалом, причем в любых вариациях и всех цветов. Еще для мужчин есть «носки», а для женщин — бежевые пэстисы (наклейки на грудь) и прокладки, похожие на те, что мы используем каждый месяц.

Сценография. Артист имеет право минимум за сутки получить сценарий откровенной сцены, в котором будет прописано каждое движение, совершаемое всеми ее участниками.

Закрытая площадка. В идеале на съемке должны присутствовать оператор, звукорежиссер, актеры и костюмер. Все остальные следят за съемкой из соседней комнаты и заходят, только когда актеры накидывают халаты.

96-летняя проститутка до сих пор зарабатывает на жизнь сексом (ФОТО)