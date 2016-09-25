У дочери Пескова страшная хроническая болезнь

28.09.2016 (16:52)

Девушка постоянно занимается спортом не только ради красивой фигуры

18-летняя Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, страдает от хронических болей.

Как оказалось, девушка постоянно занимается спортом не только ради красивой фигуры. Активные нагрузки позволяют ей избавиться от болей в шее, плечах и спине, которые мучают ее с детства. Об этом она рассказала в интервью журналу Grazia.

— С детства у меня проблемная шея и позвоночник, что, собственно, и привело меня на пилатес. Оказалось, что это отличное средство избавления от хронических болей в спине, плечах и шее. Пилатес подойдет для людей с разной степенью физической подготовки, а также, возможно, откроет путь в спортивный образ жизни людям, которые плохо переносят силовые нагрузки, например, в тренажерном зале, — призналась она.

По словам Лизы, из-за этого она еще с начальных классов была освобождена от физкультуры, что в последствии плохо сказалось на фигуре.

— Задуматься о своей форме меня сподвигли родители. Сперва мама, когда в магазине на меня не налезли джинсы 8 размера. Поставив меня перед зеркалом в раздевалке, она сказала: “Посмотри на себя, ты толстая. Посмотри на свой живот, на ляжки!”. Затем папа, под влияние которого я сразу попала, переехав в Москву: он постоянно ходит в зал, бегает и мало ест — с него невозможно не брать пример, — рассказала Пескова

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