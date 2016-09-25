В Ужгороде возле "универа" патрульные задержали наркомана на "Гольфе" (ФОТО)

28.09.2016 (17:25)

Ужгородские патрульные обнаружили водителя в состоянии наркотического опьянения

Сегодня около полудня ужгородские полицейские заметили автомобиль Volkswagen Golf, припаркованный с нарушением ПДД на улице Университетской возле Ужгородского Национального университета.

Водитель находился в середине и сообщил правоохранителям, что приехал на машине из дома. Во время проверки документов патрульные заметили у мужчины признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование в областном наркодиспансере. По результатам освидетельствования водитель находится в состоянии наркотического опьянения.

На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП и вынесли постановление за нарушение ПДД.

Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

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