В Ужгороде возле "универа" патрульные задержали наркомана на "Гольфе" (ФОТО)

|Ужгородские патрульные обнаружили водителя в состоянии наркотического опьянения
Сегодня около полудня ужгородские полицейские заметили автомобиль Volkswagen Golf, припаркованный с нарушением ПДД на улице Университетской возле Ужгородского Национального университета.
Водитель находился в середине и сообщил правоохранителям, что приехал на машине из дома. Во время проверки документов патрульные заметили у мужчины признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование в областном наркодиспансере. По результатам освидетельствования водитель находится в состоянии наркотического опьянения.
На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП и вынесли постановление за нарушение ПДД.
Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.
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