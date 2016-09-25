С 1 октября в Украине начинают выдавать ID-паспорта

28.09.2016 (17:54)

С 1 октября вводятся ID-паспорта

Уже через неделю в Украине стартует выдача пластиковых ID-паспортов, которые со временем должны заменить привычные паспорта-книжки. С 1 октября пластиковый паспорт сможет получить любой украинец старше 14 лет.

Внутренние паспорта нового образца в виде пластиковой ID-карты введены в Украине с 1 января 2016 года, ID-карты начали выдавать уже в феврале текущего года, за это время Государственная миграционная служба Украины (ГМС) выдала больше 160 тысяч документов.

На пластиковой карточке размером с банковскую будет напечатана фотография владельца, ФИО и номер в едином демографическом реестре. Надписей на русском языке не будет – останется лишь украинский и английский текст.

Паспорт в форме карточки будет выдаваться гражданам Украины с 14 лет. Срок действия – четыре года. После 18-ти документ будет выдаваться на 10 лет.

В паспорт будет вмонтирован электронный чип. На нем – информация о человеке. Чтобы ее скорректировать, новый документ изготавливать не понадобится. Надо будет лишь обратиться в подразделения миграционной службы.

Теперь не придется носить с собой идентификационный код. Его нанесут на паспорт и запишут на чипе.

Когда человеку исполнится 18, на чип документа также запишут электронную цифровую подпись. Он позволит в будущем пользоваться электронными сервисами и получать административные услуги, не выходя из дома.

Информацию, которая записана на чип, можно будет считать даже с помощью современного смартфона, скачав необходимую программу.

Доступ к паспортным данным система будет фиксировать в автоматическом режиме. Владелец сможет бесплатно узнать, кто, когда и на каком основании просматривал информацию о нем в реестре.

Первый паспорт в форме карточки оформляется только по месту жительства.

Получить ID-карту можно будет в местных отделениях ГМС и Центрах предоставления админуслуг. Переселенцам из Донецкой и Луганской областей документ будут выдавать в любом паспортном столе при предоставлении справки переселенца.

Также новый паспорт можно оформить в интернете, пока эта функция доступна лишь для жителей Днепра и Тернополя. 14-летним украинцам за паспорт платить не надо, для всех остальных стоимость изготовления обойдется приблизительно в 145 грн.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о паспортах в виде ID-карты 14 июля, а 3 сентября президент Украины Петр Порошенко утвердил переход на новые паспорта.

Процесс замены действующих паспортов-книжек на новые паспорта-ID-карты будет длиться около 5 лет. В это время будут действительны как загранпаспорта старого образца, так и карты. Принудительной замены в определенный срок не будет.

Все, что нужно знать о новых ID-паспортах