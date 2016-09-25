Скандал : Журналист посмел сказать правду на шоу-помойке у Шустера (ВИДЕО)

28.09.2016 (19:26)

Все что осталось от власти на Украине

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Три минуты правды с четырех часов болтовни у "Славика Шустера" - короткая речь журналиста из Ровно, Виталия Голубева. "О чем мы вообще говорим сейчас, господа?Гораздо больше нас волнует качественный состав Верховной Рады Украины, чем Государственной Думы России. Я думаю, что миллионы украинцев проголосовали бы с огромным удовольствием за непризнание выборов своего украинского парламента, а не чужого нам российского парламента. Чтобы разогнать клоунов, лжецов и демагогов, которые карабкаются там в Верховной Раде, бьются и дерибанят страну.Я хочу сказать, что не будет уважения и патриотизма к государству, если ежедневно тысячи, десятки тысяч украинцев автобусами, поездами отправляются на заработки в Россию, которую вы сейчас обсуждаете ... Для этих украинцев Россия - это не государство-агрессор, это государство-кормилец.А государство-агрессор для них - это та страна, которая вытолкнула их на заработки за границу, которая уничтожила заводы и фабрики, которая сделала им грабительские коммунальные тарифы. И нынче тысячи украинцев привозят из России абсолютно реальные деньги, для того, чтобы, извините, не умереть здесь от голода в Украине. "Три минуты, короткая речь журналиста из Ровно, Виталию Голубева с четырех часов болтовни у Савика. Надо отдать Савик должное, при всем к некму неуважении - если бы не его шоу-помойка, таких мыслей и таких мужественных граждан своей стране мы могли бы и не услышать.Надеемся, что Голубев не повторит судьбу журналиста и инициатора акции "Я против мобилизации" Руслана Коцабы..Смотрите видео выступления Голубева