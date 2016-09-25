20-летняя россиянка продаёт девственность на аукционе

28.09.2016 (19:41)

Начальная цена составила 130 500 фунтов стерлингов

Объявление с её данными появилось на одном из сайтов эскорт-услуг. Начальная цена составила 130 500 фунтов стерлингов.

В британских СМИ девушку называют Арианой, но, вероятно, она скрывает своё настоящее имя. Юная россиянка призналась, что её родители не знают о происходящем.

20-летняя девушка пояснила, что ей нужны деньги на учёбу. Она планирует поступить в университет за границей. Ариана рассказала, что пыталась найти другие способы раздобыть средства, но продажа девственности оказалась самым простым и быстрым.

— Я хочу переехать в другую страну и изучать медицину. Но обучение в университете будет очень дорогим, как и проживание, — приводит её слова издание Metro. — Я полагаю, что жить в другой стране будет трудно. Поэтому я хочу отбросить финансовые проблемы в сторону, чтобы сосредоточиться на медицинских исследованиях.

Ариана решилась на продажу девственности не одна. Вместе с ней на торги свою невинность выставила её подруга под именем Лолита. Начальная цена была установлена такая же — 130 500 фунтов стерлингов.

При этом Ариана заявила, что считает себя независимой женщиной и подчёркивает, что продажа девственности — её собственный выбор.

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