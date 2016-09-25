Зима 2017 : Нас ждут аномальные морозы, рекордные за последние сто лет

28.09.2016 (20:31)

Зима 2016-2017 года будет особенно суровой

Сразу несколько авторитетных метеослужб уже сейчас заявляют, что зима 2016-2017 года в Европе будет особенно суровой.

Нас ждут аномальные морозы, рекордные за последние сто лет.

Синоптики сделали свой прогноз на основе расчета климатических индексов. Прогноз основан на расчете климатических индексов, из которых следует, что в регионе значительную часть времени будет преобладать перенос воздушных масс с севера и северо-востока, а также из Арктики.

При этом ученые отметили, что этот прогноз будет уточняться в ближайшие месяцы, и напомнили, что последние двадцать зим были достаточно теплыми.

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