Погода в Ужгороде и Закарпатье в четверг, 29 сентября

29.09.2016 (05:57)

В Ужгороде на смену облачному утру придет ясный день, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 5-10 ° тепла, днем 17-22 °, в горах местами 9-14 ° тепла.

В Ужгороде на смену облачному утру придет ясный день, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 8-10 °, днем 20-22 ° тепла.

Восход 07:27

Закат 19:14

Температура за последние 130 лет 29 сентября:

макс: 26.2° (1957)

мин: -1.0° (1977)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святой Евфимии Всехвальной. Если в этот день на дворе можно увидеть много тенетника, а скворцы не спешат отлетать – осень будет сухой и "протяжливой". Чем теплее и суше будет на Евфимию, тем позднее наступит зима, а сильных холодов можно не бояться.