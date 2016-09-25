Курс валют на 29 сентября (+ новости экономики)

29.09.2016 (06:04)

Курс валют 29.09.2016

Фунт взял курс на пятый квартальный спад по отношению к доллару, что является самым длительным периодом падения с 1984 г. Британская валюта приняла на себя основной удар после решения граждан Великобритании о выходе из ЕС.

Среди 16 основных мировых валют в этом году британский фунт показывает самые слабые результаты.

Часть потерь после Brexit фунт восстановил в августе благодаря сильным экономическим данным, но в последние недели снижение возобновилось на фоне слухов о том, что Лондон стремится выйти из состава ЕС как можно скорее.

Фунт упал на 0,2% до $1,3. С 30 июня падение уже достигло 2,3%. При этом своего 31-летнего минимума валюта достигла 6 июля, когда курс снизился до $1,2798.

Валюта слишком уязвима к новостям по поводу будущего Великобритании, а волатильность может вырасти, по мере того как будут идти переговоры с ЕС. Кроме того, после значительного экономического шока из-за Brexit необходима будет значительная девальвация, считают в Банке Англии. Такие заявления также не добавляют стабильности.

«Фунт останется слабой валютой еще долгое время, так как риски для экономики, учитывая выход из ЕС, очень велики. Курс постепенно будет снижаться, до тех пор пока инвесторы вновь не поверят в Великобританию. Это может произойти уже в течение следующих месяцев, когда станет ясно, насколько сложными будут переговоры».