Москаль дожал декоммунизацию на Закарпатье : Как после бунта против Леннона, все враз стали фанатами «битлов» (ФОТО)

29.09.2016 (06:16)

Когда я пообещал сделать ремонт улицы, все стали фанатами «битлов» - Москаль

Для того чтобы довести закон о декоммунизации на Закарпатье до логического завершения, губернатор области в очередной раз проявил гибкость и креатив.

Об этом сообщает Г.Москаль на своей странице в ФБ.

«Улицы, переименованные моими распоряжениями в честь силовиков, погибших на Донбассе, получат новые указатели. Замену табличек должны были провести органы местного самоуправления, однако они этим почти не занимаются. Поэтому на Закарпатье до сих пор висят «декоммунизованные» Ленины, Калинины, Дзержинские и другие прокоммунистические идолы, которые не только не имеют никакого отношения к области, но и замешаны в преступлениях против Украины. Мы сами сделали указатели, направим их на места и проконтролируем, чтобы они были установлены в кратчайшие сроки», - сообщает губернатор Закарпатья.

Кроме табличек с фамилиями погибших героев по заказу обладминистрации сделаны и стилизованные двуязычные указатели в честь Джона Леннона и Энди Уорхола. Улица Дж.Леннона переименована в рамках закона о декоммунизации в с.Калины Тячевского района (до этого она носила название Ленина), а пл.Е.Воргола - в с.Минай возле Ужгорода (ранее площадь называлась Октябрьской).

«В Калинах селяне сначала взбунтовались против Леннона, однако когда я пообещал сделать ремонт улицы, все стали фанатами «битлов». Ремонт уже завершен, так что декоммунизация Ленина в Леннона - это не просто смена табличек», - иронизирует Г.Москаль.

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