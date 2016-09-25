Во Львове девушки устроили эротические танцы прямо в маршрутке (ВИДЕО)
29.09.2016 (06:24)
После завершения танца девушки поцеловались
После завершения танца девушки поцеловались
во Львове девушки танцуют эротические танцы в ночных маршрутках. В частности факт можно было наблюдать 3 сентября в 1:15 на конечной остановке на ул. Ризни. Девушки танцевали в салоне автобуса 7Н. После завершения танца они поцеловались.
К сожалению, не удалось выяснить, этот танец был промоцией от перевозчиков для того, чтобы пассажиры больше пользовались ночными маршрутками.