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Во Львове девушки устроили эротические танцы прямо в маршрутке (ВИДЕО)

29.09.2016 (06:24)
После завершения танца девушки поцеловались
После завершения танца девушки поцеловались
После завершения танца девушки поцеловались во Львове девушки танцуют эротические танцы в ночных маршрутках. В частности факт можно было наблюдать 3 сентября в 1:15 на конечной остановке на ул. Ризни. Девушки танцевали в салоне автобуса 7Н. После завершения танца они поцеловались.
К сожалению, не удалось выяснить, этот танец был промоцией от перевозчиков для того, чтобы пассажиры больше пользовались ночными маршрутками.

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