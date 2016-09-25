Секс у стены : почему Вы должны ЭТО попробовать...! (+18)

29.09.2016 (06:41)

Рубашку расстегнуть, но не снимать, джинсы — только приспустить, юбку — задрать

Взаимная страсть затопила их с головой; они целуются, как безумные, она запускает руки под его футболку,начинает расстегивать ремень. Он прижимает её спиной к стене, стаскивает с неё трусики и…

Многие мужчины и женщины называют эту позу (точнее, группу поз) самой сексуальной, но видели её только в кино. А зря: в первобытной сущности секса стоя заложена такая знойная сила, что вы обязательно должны это попробовать.

В чем кайф?

Секс-терапевт Лори Бакли из Пасадены с удовольствием нам объяснит. «Когда вы настолько возбуждены, что не можете ждать ни секунды, секс стоя — это самый лучший способ немедленно получить желаемое. Когда твой парень прижимает тебя к стене, ты чувствуешь,как он нетерпелив, почти агрессивен».

С другой стороны, эта возбуждающая поза — не из самых удобных. Вот как можно сделать её лучше.

Используй сильные стороны этой позы

Вся прелесть секса у стены, та причина, по которой он так распаляет вас — в нетерпении. Пользуйтесь этим. Не обязательно снимать всю одежду. Попробуйте жадно накинуться друг на друга, как только войдете в квартиру, и начните друг друга раздевать, но вы не обязаны завершать этот процесс: рубашку можно расстегнуть, но не снимать, джинсы — только приспустить, юбку — задрать.

Многие женщины любят эту позу за то, что мужчина в ней доминирует, и мужчин заводит как раз то, что они ощущают, что ты в этот момент в их власти, прижатая к стене,как бабочка на булавке. Это тоже можно обыграть: например, ты поднимаешь руки вверх,и он ладонью удерживает твои запястья прижатыми к стене.

Третий бонус этой позы — то, что в ней происходит интенсивная стимуляция клитора:партнер задевает его своим лобком. Используй это: мягко трись об него своей чувствительной точкой, когда он в тебе. Сожми ноги — влагалище сузится, и ощущения усилятся.

Как это делать: классический вариант

Поставь ноги примерно в 30 см от стены, откинься и прижмись к ней спиной. Твой мужчина должен стать к тебе лицом, вплотную. Разведи ноги, чтобы его бедра оказались между ними. Пусть слегка согнет колени, чтобы оказаться на нужной высоте. Когда он подхватит тебя руками под ягодицы, обхвати ногами его талию, а руками обвивай его плечи. Прижмись теснее к стене, чтобы ему легче было держать тебя на весу.

Поскольку ты ограничена в движениях, двигаться предстоит ему. Пусть приподнимает и опускает твой таз в ритм своим фрикциям.

Поправка на ветер

Поскольку эта поза требует, чтобы парень был довольно силен, вы в ней, возможно, долго не продержитесь. Если разница в росте между вами не так уж велика, нагрузку можно снизить, если ты останешься стоять на полу. Он может подхватить одну твою ногу рукой,а на вторую ты будешь опираться.

Если хочешь добавить изюминки, можешь попробовать слегка вращать бедрами то в одну, то в другую стороны (для этого нужно, чтобы ты упиралась в стену не всем телом, а только плечами). Такой трюк усилит ваши ощущения.

Вариации на тему

Еще сексуальнее (и проще в исполнении) сделать это сзади. Встань на расстоянии вытянутой руки от стены, лицом к ней, ноги — на ширине плеч, колени слегка согнуты. Наклонись так, чтобы твой торс оказался параллельно полу, и упирайся ладонями в стену. Пусть он войдет в тебя со стороны спины. Чтобы уравнять разницу в росте, тебе, возможно,придется встать на цыпочки, а мужчине — немного согнуть ноги в коленях. Можешь одной рукой дополнительно стимулировать клитор.

Ты можешь управлять тем, как глубоко он в тебя входит. Хочешь глубже — нагнись сильнее,и наоборот. От того, под каким углом ты нагнешься, зависит, как он в тебя войдет и что вы оба будете чувствовать, так что можешь поэкспериментировать. Можешь даже выпрямиться и прижаться всем телом к стене.

Еще один вариант, для которого вам понадобится высокий барный табурет. Поставь табурет к стене, сядь на его краешек, откинься и прижмись плечами и верхней частью спины к стене. Чтобы заставить партнера двигаться активнее, обхвати его ногами и ритмично прижимай ими к себе его ягодицы. Благодаря табурету вы сможете сосредоточиться на том,чтобы целоваться, обниматься и получать удовольствие, а не на том, чтобы парень тебя не уронил.

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