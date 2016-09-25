Cамые развратные секс-позы из Камасутры

29.09.2016 (07:04)

Камасутра располагает к экспериментам в спальне!

Пятница располагает к экспериментам в спальне! Тем более когда погода за окном оставляет желать лучшего. Мы выбрали 5 самых развратных позиций из нашей cosmo-камасутры. Вдохновляйся!

Гребля на каноэ

поза сидя, женщина сверху

Ты безумно хочешь его, а он уселся перед телевизором и отказывается слезать с кресла? Тогда открой нашу «Камасутру» и прокати его на каноэ, где женщина доминирует. Разденься донага и стащи с него брюки, усядься на него сверху. Согнув ноги в коленях, упрись ступнями в сиденье кресла, держись руками за спинку и начинай двигаться вверх-вниз. Самое приятное в этой позе секса — ты полностью управляешь процессом, к тому же тебе дается полная свобода сексуального самовыражения! Чередуй поверхностные фрикции с глубокими, замедляй и ускоряй ритм.

Х-файлы

поза лежа, женщина сверху

Хочешь почувствовать себя сладострастной женщиной-кошкой, героиней восточной «Камасутры»? Тогда используй эту позу секса, когда женщина сверху и задом наперед. Оседлай своего партнера спиной к нему, затем вытяни ноги к его плечам, опустись грудью между его ног и начни скользить на его члене вверх и вниз. Освоившись, начни чередовать стандартные фрикции с движениями назад-вперед, напрягай и расслабляй интимные мышцы. Поскольку эта поза секса обеспечивает очень плотный генитальный контакт, она вряд ли оставит равнодушными тебя и твоего партнера.

Прямой угол

поза на боку, мужчина сверху

«Камасутра» предупреждает: эта поза секса только для гибких девушек! Мужчина доминирует, а ты ложись на бок, одну ногу вытяни на кровати, другую подними вверх. Твой мужчина должен оседлать лежащую на постели ногу, войти в тебя, а вытянутую вверх ногу положить себе на плечо. Данная поза секса позволит ему двигаться не только вперед-назад,но и вверх-вниз, стимулируя те зоны твоей вагины, до которых сложно добраться, занимаясь сексом в традиционных позициях. Для сохранения равновесия, согни одну руку в локте и опирайся ею о постель, как при занятиях фитнесом.

Электронасос

поза лежа, мужчина сверху

Любишь, когда мужчина доминирует? Тогда попробуй эту позу секса, экзотическую, как классическая «Камасутра». Ложись на живот, твой молодой человек должен сесть сзади,поставив ноги перед собой. Немного откинувшись назад, он сможет войти в тебя и начать совершать фрикции, раскачиваясь вперед-назад. Во время фрикций опирайся на локти и держи ноги вместе. В этой позе секса ты практически лишена возможности двигаться,а поскольку твои бедра плотно сведены, ты будешь чувствовать каждое движение его пениса внутри тебя. Чтобы усилить ощущения, прогибайся в пояснице во время глубоких фрикций. Это движение заставит мышцы вагины сжаться еще сильнее, и ты непременно испытаешь яркий оргазм.

Карусель

поза сидя

Хочешь прокатиться на сексуальной карусели? Тогда обрати внимание на эту позу секса нашей сумасшедшей «Камасутры»! Устройтесь на постели валетом, затем приподнимитесь на локтях. Ты переносишь свое тело на партнера, так, чтобы он мог войти в тебя,и обхватываешь ногами его тело. Во время фрикций он должен поддерживать твои бедра руками и обнимать твою талию ногами: одна его нога должна находиться у тебя за спиной,другая — на животе. Эта позиция очень хороша для поверхностных фрикций. Она подойдет тебе в том случае, если у твоего бойфренда очень большой член и глубокие фрикции доставляют тебе болезненные ощущения. Кстати, мужчинам эта поза секса тоже придется по вкусу, ведь в данном случае великолепно стимулируется чувствительная головка пениса.

Секс у стены : почему Вы должны ЭТО попробовать...! (+18)