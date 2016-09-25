В октябре украинцам пересчитают размер субсидии

29.09.2016 (07:13)

Когда будут начислять субсидии на отопительный период

В октябре 2016 года размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг пересчитают исходя из новых тарифов на энергоресурсы.

Как стало известно, субсидии на оплату коммунальных услуг на отопительный период 2016-2017 годов начислят в октябре. Об этом сообщил Министр социальной политики Украины Андрей Рева. Чиновник отметил, что государственная помощь на оплату ЖКУ предоставляется на 12 месяцев и рассчитывается отдельно на отопительный и неотопительный сезоны. «Если кому-то не начислили субсидию на отопительный период, паниковать не стоит. Таким семьям в октябре будет осуществлен автоматический пересчет. Никаких дополнительных документов подавать не нужно, система осуществит перерасчет автоматически с учетом новых тарифов на отопление — централизованное или индивидуальное», — уточнил Андрей Рева.

Глава ведомства рассказал, что органы социальной защиты населения проводят расчеты на основе новых тарифов и информации от поставщиков услуг: тепло-, газо- и электроснабжающих организаций. Информация о размере субсидии будет отражена в ноябрьских платежках за оплату ЖКУ.

Для получения субсидии необходимо заполнить два документа — заявление и декларацию о доходах. Те, кто получает субсидии, должны информировать органы социальной защиты об изменении количества зарегистрированных лиц в помещении, для своевременного перерасчета размера начисляемой компенсации.

В ведомстве рассказали, что субсидия — это безвозвратная помощь потребителям. Она не подлежит возврату в случае продажи квартиры , или получения жилья в наследство, при смене места жительства субсидиантов.

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