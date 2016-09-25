В Закарпатье ночью горел готель "Belle Royalle" (ФОТО)

29.09.2016 (08:31)

На Закарпатье сгорел один из крупнейших гостинично-рекреационных комплексов

Ночью в Мукачевском районе горел однин из крупнейших гостинично-рекреационных комплексов Закарпатья - "Belle Royalle".

Сигнал о пожаре в главном корпусе поступил в 22.30. Как сообщают в ДСНС, над ликвидацией пожара работали дежурные отделения трех районов: Мукачевского, Свалявского и Береговского. Всего 9 единиц техники и 48 человек личного состава.

Из корпуса были эвакуированы 25 жителей оздоровительного комплекса.

"Пожаром уничтожена кровля, мансардный этаж, повреждены товарно-материальные ценности и конструктивные элементы здания на общей площади 2300 кв. М. Пожар был локализован в 01:30, а полностью ликвидирован только под утро в 5:55", - сообщают в ДСНС.

Напомним, гостинично-рекреационный комплекс "Бэль Рояль" является одним из крупнейших в Закарпатье и он в 2014 году получил четыре звезды. Комплекс принадлежит "донецким". После Революции Достоинства в апреле 2014 года в отель приходили бойцы "Правого сектора". Тогда милиция сообщила, что бойцы собирались поговорить с руководством отеля о собственнике, по их мнению, он является донецким олигархом, который поддерживает сепаратистов на Востоке Украины.

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