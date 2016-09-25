Еще один закарпатец покоряет Эверест

29.09.2016 (10:12)

Закарпатец Игорь Шваб покоряет Эверест

Уроженец Закарпатья Игорь Шваб покоряет Эверест. Мужчина отправился в Непал в начале сентября и именно сейчас осуществляет восхождение на самую высокую гору мира.

Игорь Шваб родился и вырос в селе Великие Лучки, но последние годы жил, учился и работал в Австралии и Англии. Получил образование на инженерно-техническом факультете в Ужгороде, потом завершил там аспирантуру. После этого некоторое время проработал в Мукачево, одновременно посылая резюме за границу, ведь мечтал работать в науке. По этом корреспонденту Mukachevo.net рассказали знакомые мужчины.

4 года закарпатец учился и работал в австралийском Мельбурне, еще 2 года работал в университете Ньюкасла (Великобритания) над грантом на тему свойств бетонных растворов.

- Теперь, по завершению контракта в Англии, Игорь возвращается в Австралию. Но перед тем решил покорить Эверест, - рассказывают друзья закарпатца.

Походы в горы является для мужчины любимым хобби, он уже успел побывать на африканском Килиманджаро, в Андах, горах Камбоджи и Кыргызстана. Именно сейчас он осуществляет подъем на Эверест, поэтому, с ним нет связи. По подсчетам друзей, Игорь должен покорить вершину и спуститься примерно до 10 октября.

Напомним, первой Украинской, которая покорила Эверест, стала закарпатка Ирина Галай.

Как красавица с Закарпатья покорила Эверест (ВИДЕО)