Еще один закарпатец покоряет Эверест

|Закарпатец Игорь Шваб покоряет Эверест
Уроженец Закарпатья Игорь Шваб покоряет Эверест. Мужчина отправился в Непал в начале сентября и именно сейчас осуществляет восхождение на самую высокую гору мира.
Игорь Шваб родился и вырос в селе Великие Лучки, но последние годы жил, учился и работал в Австралии и Англии. Получил образование на инженерно-техническом факультете в Ужгороде, потом завершил там аспирантуру. После этого некоторое время проработал в Мукачево, одновременно посылая резюме за границу, ведь мечтал работать в науке. По этом корреспонденту Mukachevo.net рассказали знакомые мужчины.
4 года закарпатец учился и работал в австралийском Мельбурне, еще 2 года работал в университете Ньюкасла (Великобритания) над грантом на тему свойств бетонных растворов.
- Теперь, по завершению контракта в Англии, Игорь возвращается в Австралию. Но перед тем решил покорить Эверест, - рассказывают друзья закарпатца.
Походы в горы является для мужчины любимым хобби, он уже успел побывать на африканском Килиманджаро, в Андах, горах Камбоджи и Кыргызстана. Именно сейчас он осуществляет подъем на Эверест, поэтому, с ним нет связи. По подсчетам друзей, Игорь должен покорить вершину и спуститься примерно до 10 октября.
Напомним, первой Украинской, которая покорила Эверест, стала закарпатка Ирина Галай.
Как красавица с Закарпатья покорила Эверест (ВИДЕО)
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Комментарии
Рейтинг: 2
...на тему свойств бетонных растворов... Мішав бетон на стройці?? :-)
Рейтинг: -2
По себе людей не ровняй-))
Рейтинг: -1
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