В Закарпатье автомобиль сбил насмерть пенсионерку

29.09.2016 (11:12)

В Берегово в результате ДТП погибла пенсионерка

Вечером 28 сентября в г.Берегово машина сбила человека. 61-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась. 23-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21099" говорит, что женщина неожиданно выбежала на дорогу.

Вчера около 22 часов на тел.102 полиции м.Берегова поступило сообщение о том, что в г.Берегово неподалеку супермаркета машина сбила человека. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что автомобиль "ВАЗ-21099", за рулем которого находился 23-летний житель г. Мукачево, совершил наезд на 61-летнюю пенсионерку. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Водитель говорит, что женщина неожиданно выбежала на дорогу. Экспертиза показала, что он был трезв.

По данному факту полиция начала уголовное производство, автомобиль задержан на спецплощадку.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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