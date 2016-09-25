На Закарпатье начался ремонт свыше 200 км дороги "Мукачево-Рогатин"

29.09.2016 (11:21)

В Закарпатье ремонтируют дорогу национального значения «Мукачево-Рогатин»

От Яблунецкого перевала, на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областей, вглубь Закарпатья начат ремонт дороги национального значения «Мукачево-Рогатин». Дорога в пределах области начинается с Мукачева и проходит через Сельцо, Хуст, Тячев, Рахов и Ясиня.

Общая стоимость работ, которые планируется завершить до конца 2018 года, составляет 2 миллиарда гривен. За эту сумму ремонтники полностью поменяют асфальтовое покрытие на дороге протяженностью 209 километров. До конца этого года планируется сделать первые 10 километров.

С момента обретения Украиной независимости такие суммы на ремонт закарпатских дорог еще не выделялись, финансирование из госбюджета добился председатель ОГА Геннадий Москаль, который объявил 2016-й год на Закарпатье годом дорог.

- Значительная часть дороги «Мукачево-Рогатин» проложена в сложных рельефных условиях, и хотя ямочный ремонт здесь периодически проводился, это мало помогало, - отмечает Москаль. - Нужна полная замена асфальтового покрытия, чего мы наконец добились.

Кстати, на следующей неделе Закарпатье завершат ремонт участка автодороги международного значения «Дьяково-Вилок», что ведет к украинской-румынской границы. Эта дорога также не ремонтировалось более двух десятилетий, что вызвало акции протеста местных жителей. Финансирование на проведение капитального ремонта дороги также добился Москаль.

Москаль проконтролировал ремонт дороги "Вилок-Дьяково" (ФОТО)