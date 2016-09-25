ВР собирается переименовать город Мукачеве в Закарпатье

|Заккарпатское Мукачеве переименуют в Мукачево
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о переименовании города Мукачеве Закарпатской области. Соответствующее постановление появилась на сайте правительства.
Соответствующее представление сделал народный депутат от "Батькивщины", председатель Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.
Политик предлагает переименовать "Мукачеве" на "Мукачево".
По его информации, в 1947 году, с опубликованием официального справочника "Украинская ССР: Административно-территориальное деление", стало употребляться другое название населенного пункта - "Мукачеве", которое используется в официальном учете и сегодня.
Вместе с тем, в паспорте гражданина Украины и других официальных документах, а также в повседневном обиходе жителей города преимущественно применяется название "Мукачево", говорится в заключении.
Напомним, 31 марта Мукачевский горсовет поддержал переименование города Мукачеве Закарпатской области, в Мукачево.
5 апреля Закарпатская областная рада поддержала обращение Мукачевского городского совета относительно переименования города Мукачеве.
Реакция Святослава Вакарчука о переименовании родного Мукачеве
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