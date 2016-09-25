Свадьба цыган в Словакии - невесту засыпали купюрами в 500 евро и золотом (ФОТО, ВИДЕО)

|Роскошная циганская свадьба в Михаловцах
Возможно даже британской королевской семье не было бы стыдно за такую роскошную свадьбу, которую недавно устроили цигане в словацком городе Михаловце. Невеста была в платье за тысячу евро, столы прогибались под лакомствами и играли знаменитые музыкальные коллективы.
По словам отца невесты сказочные четыре дня празднования обошлись в 35 тысяч евро.
Свадьба 19-летней Евы и 20-летний Лукаша в настоящее время слынет хитом в интернете. Видео всего за несколько дней с момента публикации набрало две сотни тысяч просмотров.
В румынском селе Закарпатья сыграли самую роскошную свадьбу в Украине (ФОТО)
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родители невесты готвы были, наверное, и купюрами по 5000 евро обсыпать, лиж-бы только этого монстра из хаты накопать ...