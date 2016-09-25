Задержаны заказчик и организатор покушения на уголовного авторитета "Копыто" (ФОТО)

29.09.2016 (13:09)

Задержаны заказчик и организатор покушения на Копытко

Заказчика, организатора и исполнителей заказного убийства львовского бизнесмена Богдана Копытко, совершенного в конце августа на трассе «Львов - Рогатин - Ивано-Франковск», задержали оперативники уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно с прокуратурой.

Об задержании заказчика и организатора покушения на владельца «Львовского хладокомбината» сообщил на брифинге заместитель руководителя Национальной полиции Вадим Троян.

По его словам, к убийству преступная группа готовилась 2 месяца. В результате нападения было убито 3 охранников бизнесмена, однако самого «объекта» - Богдана Копытко - во время нападения не было.

Задержан подозреваемый в организации убийства - гражданин России. При совершении преступления подозреваемые использовали автоматы и пулеметы.

Мотив преступления - борьба за сферы влияния в преступном мире и завладение имуществом.

Один из подозреваемых принимал участие в антитеррористической операции.

Напомним, утром 29 августа в Старом Селе вблизи Львова неизвестные покушались на жизнь известного уголовного авторитета "Копыто". В итоге предприниматель не получил ни царапины, но трое его охранников погибли на месте.