Интересные факты о самой высокой горе Украины Говерле (ВИДЕО)

29.09.2016 (13:40)

Высота Говерлы - 2061 метр над уровнем моря

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На Западе Украины принято говорить: если вы были в Карпатах, но не поднялись на Говерлу - никому не говорите, что были в горах.Ежегодно тысячи туристов покоряют Говерлу и находят здесь душевный покой.Вы уверены, что знаете все о высочайшей вершине Украины?- Первый маршрут на Говерлу открыли в далеком 1880 году, говорится в видеоматериале. Вершина горы круглый год покрыта снегом. Покрыта Говерла кустарниками и живописными лугами. Неподалеку горы находятся каскадные водопады - то, что нужно увидеть каждому. На горе есть мраморная плита, в которую вмуровали 25 капсул с землей из каждого региона Украины.