В Закарпатье нашли решение проблемы с "пересечкой"

29.09.2016 (13:54)

Вопрос с "пересечниками" в Закарпатье урегуливован

Начальник Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, Роман Стефанишин и его заместитель Ярослав Лебович совместно с областной властью, пограничной службой и руководством таможни договорились о создании группы из активистов-пересечников, которые будут контролировать и помогать с урегулированием вопроса «пересичкы» на КПП «Ужгород».

Также вчера, 28 сентября, инициативная группа владельцев автомобилей на иностранной регистрации вместе с руководством закарпатской полиции посетила КПП «Малый Березный» для выяснения причин образования очередей при пересечении границы со Словакией. Во время данного визита, как уже ранее и планировалось, была достигнута договоренность о обследовании пунктов пропуска и созыве круглого стола с руководством области, где должно быть принято решение упрощения разворота «пересечников» благодаря снятию одной цепочки движения, которая сейчас препятствует движению авто. Решение проблемы в Малом Березном автоматически снимет напряжение и разгрузит КПП «Ужгород» и КПП «Тиса».

Через КПП "Ужгород" можно так проехать, чтобы вас "не видели" (ФОТО)