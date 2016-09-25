В Закарпатье наконец-то поступили средства для ликвидации последствий градобоя

29.09.2016 (14:21)

Закарпатье получило средства из резервного фонда Кабмина

В четверг (29.09) в Закарпатье поступили средства из резервного фонда Кабинета министров Украины, предназначенные для ликвидации последствий града, от которого пострадали Виноградовский, Хустский, Мукачевский и Иршавский районы.

Еще на этой неделе средства направят на места для расчета с подрядчиками, которые восстанавливали поврежденные стихией социальные объекты.

- Град пронесся Закарпатьем еще 21 июня, то есть более трех месяцев назад, - отмечает Москаль. - Все ремонтные работы в школах, детсадах, поликлиниках, домах культуры и т.д. давно выполнены, поэтому деньги из резервного фонда пойдут на погашение долгов перед предпринимателями, которые согласились работать «на бороду».

Закарпатье особенно чувствительна к различным природным катаклизмам, и когда область накрывает какое-то стихийное бедствие, деньги на ликвидацию его последствий должны выделяться очень оперативно (для этого собственно и предназначен резервный фонд). Однако нынешняя «оперативность» свидетельствует, что в экстремальных ситуациях мы можем полагаться только на собственные силы. Если бы мы не отремонтировали поврежденные градом объекты в долг, школы, детсады, амбулатории и т.д. до сих пор стояли бы с дырявыми крышами и мокрыми стенами...

Москаль рассказал о ликвидации последствий града на Закарпатье