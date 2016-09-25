В Ужгороде патрульные поймали велосипедного вора-наркомана (ФОТО)

29.09.2016 (14:36)

В Ужгороде патрульные обнаружили у вора велосипеда наркотические вещества

Вчера около 16:45 на улице Капушанской в ​​Ужгороде в патрульных виклакав подозрение парень на велосипеде. Экипаж заметил его у одного из местных пабов. Велосипед марки «Титан», на котором двигался гражданин, подпадал под описание похищенного несколькими часами ранее с проспекта Свободы.

Полицейские последовали за велосипедистом и остановили его на улице Легоцкого. Во время разговора с патрульными юноша заметно нервничал и не смог объяснить, откуда у него велобайк.

Впоследствии на место происшествия пригласили владельца похищенного двухколесного, который сразу узнал свой велосипед.

Полицейские вызвали следственно-оперативную группу, обеспечили охрану места происшествия и сохранения вещественных доказательств. Во время поверхностного осмотра у подозреваемого обнаружили и изъяли неизвестное вещество растительного происхождения и пакетик с остатками вещества белого цвета, похожими на метамфетамин. Среди личных вещей подозреваемый имел инструменты, которые можно использовал для краж.

Делом занимаются следователи.

Камера наблюдения зафиксировала, как в Ужгороде воруют велосипед (ВИДЕО)