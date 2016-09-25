Данацко пришел в Ужгородскую прокуратуру с кувалдой, до мэрии дойти не удалось (ФОТО)

29.09.2016 (15:19)

Народный губернатор Закарпатья разбил кодовый замок на двери местной прокуратуры

Сегодня, 29 сентября, Иван Данацко, используя кувалду, сбил кодовый замок на двери Ужгородского местной прокуратуры.

Следующим объектом для восстановления беспрепятственного доступа граждан к государственным помещений должна была стать приемная Ужгородского городского головы Богдана Андрииву, который также скрылся от жителей областного центра. Препятствием активиста стали два экипажа патрульной службы, которые задержали Ивана Данацко и вызвали оперативно-следственную группу.

Иван Данацко сообщил изданию "Трибуна", что не понесет никакой ответственности, ведь кодовый замок куплен за коррупционные средства и не является учетным.

Напомним, в начале сентября Народный губернатор Закарпатья Данацко перекрыл вход в ОДА (ФОТО)