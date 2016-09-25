На Закарпатье "Audi A6" вылетел в кювет, водитель в реанимации

29.09.2016 (15:42)

ДТП на Перечинщине: водителя "Ауди А6" доставили в реанимацию

28.09.2016 в 17:13 - поступило сообщение о ДТП по адресу: Перечинский район между с. Симер и с. Турья Реметы. Водитель автомобиля "Ауди А6", регистрации Словацкой Республики, житель с. Турья Поляна, Перечинского района не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб правого предплечья, туловища и был доставлен в реанимационное отделение Перечинской РЛ. На место происшествия привлекалось отделение ДПРЧ-1 г.Перечин, информировало В ДСНС в Закарпатье.

ДТП на Перечинщине: водителя "Ауди А6" доставили в реанимацию

В Закарпатье автомобиль сбил насмерть пенсионерку