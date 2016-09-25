На Закарпатье пограничники зафиксировали незаконные полеты двух мотодельтапланов (ФОТО)

29.09.2016 (16:39)

На Закарпатье пограничники выявили 2 мотодельтаплана

Сегодня пограничники Мукачевского отряда во время несения службы выявили полет малого летательного аппарата. Мотодельтаплан, который заметили пограничники, кружил над населенными пунктами Шом и Рафайлово Береговского района.

Пограничники сразу же организовали поиски вероятного места взлета и посадки малого летательного аппарата. В результате проведенных мероприятий пограничники обнаружили на окраине населенного пункта Каштаново мотодельтаплан, транспортные средства и лица, которые сообщили, что указанный малый летательный аппарат они используют для осуществления сельскохозяйственных работ.

Во время проверки каких-либо разрешительных документов на осуществление полетов или проведения работ вблизи границы мужчины не имели.

Впоследствии пограничники обнаружили в районе населенного пункта Баркасово еще один малый летательный аппарат, который осуществлял сельскохозяйственные работы вблизи границы, без согласования с пограничниками.

По данным фактам составлены административные документы и проинформированы взаимодействующие органы.

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