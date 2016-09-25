В Ужгороде ребенок отравился сладостями в школьной столовой

29.09.2016 (17:37)

В ужгородской школе продают запрещенные опасные сладости

Досадный случай произошел во вторник, 27 сентября, с одной из учениц ужгородской ООШ №12. Девочка попробовала сладости - так называемые «червячки», купленные подругой в столовой школы, и отравилась ими.

Об этом написала мама девочки, но из боязни возможных последствий в будущем обучении дочери, не называет свое имя и фамилию.

Женщина рассказывает, что категорически не дает своему ребенку карманных денег в школу, чтобы она не покупала всевозможных «дурничок» - чипсов, или сладостей:

- "Это произошло во вторник. Малую угостила ее подруга так называемыми желейными «червячками». Она пришла домой и ей стало плохо - «рвала» всю ночь! Мы пошли к врачу, который осмотрев малую, подтвердил, что она отравилась. По его словам, до нас уже было 4 ребенка, которые, полакомившись этими сладостями, и также отравились".

- "Когда я в последний раз была в столовой школы, то получила шок - все дети сидели и ели ту «крашеную» вату! Как такое может быть в школе?", - спрашивает мама девочки.

На полках в столовой СОШ №12 продают запрещенные для продажи в школах «чипсы», «снеки», «сладкую вату».

«Перечень пищевых продуктов, которые могут продаваться в общеобразовательных учебных заведениях, утвержденный еще в 2001 году в соответствии с государственными санитарными правилами и постановления Главного санитарного врача Украины, исключает такие продукты, как: чипсы, сухарики, кукурузные палочки с наполнителем, газированная вода, желейные конфеты , - говорит ужгородский правозащитник Елена Левченко. - Есть случай отравления этими некачественными сладостями в ужгородской ООШ и по этому поводу я уже обратилась к мэру Ужгорода Богдана Андрииву. Пусть напомнит директорам школ о утвержденном перечне продуктов питания, разрешенный к продаже в учебных заведениях».

В Закарпатье после лечения ягодами ребенок попал в больницу