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Во Львове на вокзале задержали вора из Закарпатья

29.09.2016 (18:55)
На железнодорожном вокзале Львова задержали ранее судимого жителя Закарпатья
На железнодорожном вокзале Львова задержали ранее судимого жителя Закарпатья

На железнодорожном вокзале Львова задержали ранее судимого жителя Закарпатья, который обворовал львовянку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Так, в Железнодорожный отдел полиции 28 сентября с помощью обратилась 21-летняя львовянка. Девушка сообщила, что около двух часов ночи на Главном железнодорожном вокзале Львова неизвестный мужчина вырвал у нее куртку, в кармане которой были мобильный телефон, деньги в сумме двести гривен и скрылся. Убытки заявительница оценила в три тысячи гривен.

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как установили правоохранители, к совершению преступления причастен 29-летний ранее судимый житель Закарпатья. В настоящее время проводится квалификация этого преступления в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Правоохранители проверяют причастность злоумышленника к совершению других преступлений», - говорится в сообщении.

Вор из Закарпатья несколько месяцев орудовал на Тернопольщине


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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