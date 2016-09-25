Во Львове на вокзале задержали вора из Закарпатья

29.09.2016 (18:55)

На железнодорожном вокзале Львова задержали ранее судимого жителя Закарпатья

На железнодорожном вокзале Львова задержали ранее судимого жителя Закарпатья, который обворовал львовянку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Так, в Железнодорожный отдел полиции 28 сентября с помощью обратилась 21-летняя львовянка. Девушка сообщила, что около двух часов ночи на Главном железнодорожном вокзале Львова неизвестный мужчина вырвал у нее куртку, в кармане которой были мобильный телефон, деньги в сумме двести гривен и скрылся. Убытки заявительница оценила в три тысячи гривен.

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как установили правоохранители, к совершению преступления причастен 29-летний ранее судимый житель Закарпатья. В настоящее время проводится квалификация этого преступления в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Правоохранители проверяют причастность злоумышленника к совершению других преступлений», - говорится в сообщении.

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