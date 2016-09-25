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Погода в Ужгороде и Закарпатье в пятницу, 30 сентября

30.09.2016 (05:56)
В Ужгороде небо будет ясным до позднего вечера, без осадков
В Ужгороде небо будет ясным до позднего вечера, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 6-11 °, днем 20-25 °, в горах местами 10-15 ° тепла.

В Ужгороде небо будет ясным до позднего вечера, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 9-11 °, днем 23-25 ° тепла.

Восход 07:28
Закат 19:12

Температура за последние 130 лет 30 сентября:
макс: 28.4° (1991)
мин: -0.5° (1970)

Народный прогноз погоды: 30 сентября отмечается день памяти святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Люди в этот день наблюдали за журавлями: если они полетят, то на Покров (14 октября) будет мороз, а нет, то зима будет позднее. С этого времени уже могут быть первые заморозки в воздухе ниже 2 градусов мороза. В этот день может быть как дождливая и холодная погода, так и ясная, солнечная.


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

30.09.2016 (06:40) / Gerardomainy

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30.09.2016 (06:29) / elizajb11

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