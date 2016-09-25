Курс валют на 30 сентября (+ новости экономики)

30.09.2016 (06:44)

Курс валют 30.09.2016

Глава правления LetterOne Group, один из акционеров “Альфа-Банка Украина” Михаил Фридман положительно оценивает работу председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Об этом Фридман сказал журналистам в кулуарах 13-го форума Ялтинской европейской стратегии (YES).

“Я не настолько знаю детали, но из того, что я вижу, мне кажется, что в целом она делает вполне разумные вещи. Я с ней не встречался, с ней мои коллеги встречались. Но мне кажется, что она вполне профессиональный человек — и по её поступкам, и по отзывам, которые я слышал от тех коллег, которые с ней контактировали”, — сказал Фридман.

По его словам, в целом банковская система Украины идёт в сторону оздоровления.

“Понятно, что Украина в этом отношении не простая страна, с учётом всей этой политической оболочки вокруг всего, вокруг любого заметного действия… Ей, наверное, непросто. Но кажется, тем не менее, что она в этих обстоятельствах ведёт себя достаточно последовательно и решительно”, — заявил он.

Как сообщалось, в январе 2016 года ABH Holdings S.A. (ABHH, опосредованно владеет 100% акций Альфа-Банка) и UniCredit Group объявили о подписании соглашения о передаче 99,8% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю владения в ABHH в размере 9,9%.

Антимонопольный комитет Украины в первой декаде сентября разрешил ABH Holdings S.A. приобрести 100% акций Укрсоцбанка.