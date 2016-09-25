Двое новых полицейских в служебном авто трахались с девочками (ВИДЕО 18+)

30.09.2016 (09:14)

Патрульные более часа развлекались в патрульном авто с девушками

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В Житомире двое новых патрульных вместе с двумя молодыми девушками больше часа находились в патрульном автомобиле, который ночью был припаркован во дворе.Находясь в автомобиле, патрульные давали девушкам свою форменную одежду, девушки делали селфи, разговаривали, смеялись... В целом, рабочая смена новых патрульных, зарплата которых составляет от 8000 гривен в месяц, проходила традиционно.Об этом написал на своей странице в Фейсбуке Alexandr Volkov.Но бдительные граждане, которые обеспечили патрульных форменной одеждой за 700 долларов, заметили неладное и зафиксировали все эти действия на видео. В свое оправдание патрульные сказали, что они просто делали "полицейское попечительство". Руководство новых патрульных подтвердило слова подчиненных и заявило, что патрульные действительно делали "полицейское попечительство".Ну а пока умственно-неполноценные патрульные осуществляют "полицейское попечительство", а руководство их покрывает, в стране продолжает стремительно расти преступность. Кражи, грабежи, разбои, изнасилования и убийства стали обыденностью. И когда в следующий раз грузинская аферистка Хатия Деканоидзе будет рассказывать о вымышленных причинах роста преступности, нужно просто показать ей это видео. Потому что это видео как нельзя лучше демонстрирует истинные причины роста преступности.