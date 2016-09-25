Двое новых полицейских в служебном авто трахались с девочками (ВИДЕО 18+)

|Патрульные более часа развлекались в патрульном авто с девушками
В Житомире двое новых патрульных вместе с двумя молодыми девушками больше часа находились в патрульном автомобиле, который ночью был припаркован во дворе.
Находясь в автомобиле, патрульные давали девушкам свою форменную одежду, девушки делали селфи, разговаривали, смеялись... В целом, рабочая смена новых патрульных, зарплата которых составляет от 8000 гривен в месяц, проходила традиционно.
Об этом написал на своей странице в Фейсбуке Alexandr Volkov.
Но бдительные граждане, которые обеспечили патрульных форменной одеждой за 700 долларов, заметили неладное и зафиксировали все эти действия на видео. В свое оправдание патрульные сказали, что они просто делали "полицейское попечительство". Руководство новых патрульных подтвердило слова подчиненных и заявило, что патрульные действительно делали "полицейское попечительство".
Ну а пока умственно-неполноценные патрульные осуществляют "полицейское попечительство", а руководство их покрывает, в стране продолжает стремительно расти преступность. Кражи, грабежи, разбои, изнасилования и убийства стали обыденностью. И когда в следующий раз грузинская аферистка Хатия Деканоидзе будет рассказывать о вымышленных причинах роста преступности, нужно просто показать ей это видео. Потому что это видео как нельзя лучше демонстрирует истинные причины роста преступности.
Пьяная полицейская, которую поймали за рулем авто, начала флиртовать с патрульными и показывать голые ноги (ВИДЕО)