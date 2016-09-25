Спивак в воде не тонет и в огне не горит?

30.09.2016 (09:39)

Спивака управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

30 сентября в 14.00 вторая аттестация "непотопляемого" Спивака!!! Он вышел трезвым из состояния алкогольного опьянения (по документам) и даже полиграф не показал ни одной взятки. Будет дальше работать "колорад" в органах безопасности дорожного движения???

Об этом сегодня выскажется аттестационная комиссия, будет заседать по ул. Гагарина в помещении бывшего городского ГАИ.





Состав комиссии:

Председатель - подполковник полиции Ситало Вадим Анатольевич, заместитель начальника управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Секретарь - лейтенант полиции Золотарев Сергей Борисович, инспектор 6 роты батальона Управление патрульной полиции в городах Ужгороде и Мукачево Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины.





Члены комиссии:

подполковник полиции Стефанишин Роман Игоревич, начальник Ужгородского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области;

Кравчук Юрий Алексеевич, координатор общественной организации «Народный совет Мукачевщины»;

Малько Иван Иванович, председатель комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Тячевской районной народного совета;

Югас Виктор Карлович, председатель Закарпатской территориальной организации Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов).

Данный пост в Фейсбук опубликовал Пересоляк.





Как говорится, губит людей не пиво....

Напомним, 16 сентября экс-начальника ГАИ Ужгорода Алексея Спивака поймали пьяным за рулем (ВИДЕО, ФОТО)