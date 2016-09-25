Ландик "слил" депутатов, которые голосовали в Раде за деньги

30.09.2016 (10:42)

Владимир Ландик рассказал кто брал деньги за голосование в Раде

Бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Ландик заявил, что представители Коммунистической партии за деньги проголосовали за бюджет на 2013 год.

"Коммунистам – это обязательно. Все знали, что коммунисты без денег никогда не голосовали. Сумы брали немалые. Можно также проанализировать, в каках фракциях были скандалы во время голосования за бюджет и кого потом выпроваживали. Те люди и брали деньги", – рассказал Ландик.

При этом депутаты от Партии регионов всегда голосовали единогласно.

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