На Волыни задержали закарпатских "бурштинокопателей"

30.09.2016 (11:56)

Жители Закарпатья незаконно копали янтарь на Волыни

В полицию поступила информация, что у озера Белое возле села Лишневка неизвестные незаконно добывают янтарь. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили 4-метровую яму и 17-летнего и 20-летнего жителей Закарпатской области, которые с помощью лопат копали янтарь.

Волынские правоохранители изъяли у злоумышленников легковой автомобиль «Nissan Terrano», четыре лопаты, генератор и мотопомпу с пожарными рукавами. Кроме того, у злоумышленников были два охотничьих ножа, которые могут относиться к холодному оружию.

Сведения следователи по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф до 11 300 гривен или до 3 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Закарпатские скупщики янтаря задержаны на Житомирщине