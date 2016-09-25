Легализация проституции в Украине направит деньги в бюджет - Лещенко

30.09.2016 (12:13)

Лещенко выступил за легализацию проституции

В Верховной Раде считают, что проституцию необходимо декриминализировать. Борьба с проституцией – это борьба с природой человека.

Об этом в интервью изданию Reed заявил народный депутат Украины Сергей Лещенко.

По его словам, легализация проституции даст гарантии социальной защиты для трудозанятого населения, физической безопасности и направит деньги в бюджет.

"Многие страны это используют еще и как туристическую приманку. Украинцы не должны быть глупее этих государств. Проституцию необходимо декриминализировать и постепенно легализовать", - заявил Лещенко.

Также народный депутат Украины Сергей Лещенко уверен, что в Украине будут легализированы однополые браки.

"Конечно, в Украине это произойдет. Вопрос только в том, когда. Сейчас мы живем в эпоху, когда изменения происходят намного быстрее, чем это было 20–30 лет назад. Это может стать одним из условий интеграции Украины в Европейский союз и станет толчком для большего обсуждения темы", - отметил Лещенко.

По его мнению, закон о легализации однополых браков примет если не нынешний, то следующий состав парламента.

"Будет ли это в 2017 году? Не знаю. Возможно, нынешняя Рада так и не примет этот закон, но следующая — точно. Если, конечно, сохранится ориентация на Европейский союз", - добавил Лещенко.

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