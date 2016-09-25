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Довольны ли "пересечники" отдельной полосой на КПП "Ужгород"? (ВИДЕО)

30.09.2016 (12:40)
"Пересечники" говорят, что стоять в очередях все равно приходится
Закарпатские "пересечники" уже больше недели с отдельной полосой движения на КПП «Ужгород». Пока такая схема действует эксперементально.
"Пересечники" говорят, что стоять в очередях все равно приходится. Процесс затягивается если ехать вечером или ближе к обеду, в другое время проскочить можно довольно быстро.
Напомним, решение выделить "пересечникам" отдельную полосу приняли 21 сентября, после многодневного блокирования украинского-словацкой границы водителями автомобилей с иностранной регистрацией.
Подробнее смотрите в видеосюжете:



В Закарпатье нашли решение проблемы с "пересечкой"
Интернет-издание
UA- Reporter.com
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