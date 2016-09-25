В Верховной Раде Украины даже "зубы рвут через жопу" (ВИДЕО)
30.09.2016 (13:14)
Как депутаты судей люстрировали...
На внеочередном заседании Верховной Рады были уволены 29 судей, которые препятствовали нарушению общественного порядка и нападениям на правоохранителей во время переворота в 2013—2014 годах. По мнению депутатов Рады, представители правосудия, отстраненные от работы, «нарушили присягу».
В частности, судьи выносили решения о задержании радикалов, которые захватили склады с оружием на западе страны и везли его в столицу, захватывали административные здания в столице и регионах, жгли правоохранителей «коктейлями Молотова», поджигали шины и мн. др.
Как оказалось, регламент Верховной Рады был грубо нарушен.
Так, народные депутаты Украины «кнопкодавили» во время голосования за увольнение судей. Депутат от «Радикальной партии» Андрей Лозовой признал, что голосовал сразу четырьмя карточками, и добавил, что ему «не стыдно за такой поступок». Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Вторым «кнопкодавом» оказался депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.
Всего журналисты заметили минимум 26 «кнопкодавов»!
Стоит отметить, что члены парламента еще до заседания нарушили регламент: судей, подлежащих увольнению, должны предупреждать о таком заседании парламента не позднее, чем за три дня до его проведения. Однако они получили сообщение о необходимости явиться в парламент только вчера.
Как отмечают юристы, теперь судьи смогут оспорить свое увольнение, они также могут добиться крупных компенсаций от государства из-за нарушения регламента Верховной Рады.
По двум судьям Апелляционного суда Киева, которых обвиняют в вынесении неправосудных решений в отношении участников Майдана, парламент провел в сумме аж 29 голосований подряд.