В Верховной Раде Украины даже "зубы рвут через жопу" (ВИДЕО)

30.09.2016 (13:14)

Как депутаты судей люстрировали...

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На внеочередном заседании Верховной Рады были уволены 29 судей, которые препятствовали нарушению общественного порядка и нападениям на правоохранителей во время переворота в 2013—2014 годах. По мнению депутатов Рады, представители правосудия, отстраненные от работы, «нарушили присягу». В частности, судьи выносили решения о задержании радикалов, которые захватили склады с оружием на западе страны и везли его в столицу, захватывали административные здания в столице и регионах, жгли правоохранителей «коктейлями Молотова», поджигали шины и мн. др.Как оказалось, регламент Верховной Рады был грубо нарушен.Так, народные депутаты Украины «кнопкодавили» во время голосования за увольнение судей. Депутат от «Радикальной партии» Андрей Лозовой признал, что голосовал сразу четырьмя карточками, и добавил, что ему «не стыдно за такой поступок». Об этом он написал на своей странице в Facebook.Вторым «кнопкодавом» оказался депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.Всего журналисты заметили минимум 26 «кнопкодавов»!Стоит отметить, что члены парламента еще до заседания нарушили регламент: судей, подлежащих увольнению, должны предупреждать о таком заседании парламента не позднее, чем за три дня до его проведения. Однако они получили сообщение о необходимости явиться в парламент только вчера.Как отмечают юристы, теперь судьи смогут оспорить свое увольнение, они также могут добиться крупных компенсаций от государства из-за нарушения регламента Верховной Рады.По двум судьям Апелляционного суда Киева, которых обвиняют в вынесении неправосудных решений в отношении участников Майдана, парламент провел в сумме аж 29 голосований подряд.