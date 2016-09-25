В Ужгороде полиции пришлось применять силу к нарушителю ПДД (ФОТО, ВИДЕО)

30.09.2016 (14:28)

Полиция применила силу к ужгородскому «оленю»

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Инцидент произошел сегодня в Ужгороде на Православной набережной у пешеходного моста, водитель на автомобиле марки «Шкода» заехал под знак "Въезд запрещен" (кирпич). Очевидное нарушение. Но он сидел в машине и говорил с патрульными, минут 20 отказывался предоставлять документы, обматерил всех и вся.Его раз 20 попросили предоставить документы и выйти из машины, но он всех посылал. В итоге его росто вытащили...Патрульные собирались одеть на мужчину наручники с последующим отправлением в участок для выяснения личности. Но у закарпатца сразу нашлись и права, и другие документы.Полиция на нарушителя оформляет протокол.