Выходные в Ужгороде и Закарпатье : что делать и куда пойти за незабываемыми впечатлениями!

30.09.2016 (17:35)

Что, где, когда на выходных на Закарпатье (1- 2 октября)

Что, где, когда на выходных на Закарпатье (1- 2 октября)

1 октября - День музыки с оригинальной концертной программой "Просто неба". Концерт откроет струнный оркестр под управлением Сергея Добоша, дальше арт-проект "Открытый микрофон", к участию в котором приглашаются талантливые музыканты, вокалисты. Начало в 14.00 (центральная площадь города, Мукачево).



1 октября - ОО "Счастливые дети" начинает занятия в школе выходного дня "Екознайкы". С 11.00 - 14.00. Условие участия - символические благотворительные взносы на развитие и деятельность организации (ул. Котляревского, 59, Ужгород).



1 октября - выступление киевской группы «Vivienne Mort» с новой акустической программой в сопровождении струнного квартета. Вход - 200 грн. Начало в 19.00 (арт-центр "Галерея Илько", Ужгород).



1- 2 октября - Иршаве 675 лет. Программа: рок-фест «Другая планета». Начало в 17.30 на центральной площади города. Выступление групп Трыстависим, Way In Rye, Siberian Sun, Johnny Rides, Чоломада, хедлайнер праздника - Без Обмежень.

2 октября - осенний пленэр художников районного объединения «Колорит Боржавы» - «Городской пейзаж» .11.00 - молебен во всех храмах города. 12.00 - День первоклассника Иршавской ДШИ (РБК), с 16.00 мастер-классы по гончарству, ткачеству, боди-арта, лозоплетение, роспись на стекле, 17.30 - освящение новоустановленного герба города, феерический флеш-моб «Тебе, родной город!». Музыкальная программа Ужгородского колледжа культуры и искусств, рок-группы «ТаймРег», «Дикие сердцем», «Друзья мои» и народного артиста Украины Степана Гиги, заслуженный артист Украины Квитослава, незабываемое огненное шоу от театра огня «Fire life» (центральная площадь, Иршава).



2 октября - "Кирпичка созывает друзей" - презентация площадки, мастер-класс, «мамина барахолка», вокальные и танцевальные коллективы, аквавизаж, запуск фонариков, сладкие призы, форум «ЕкоУрбо». Начало в 12.00 (парк 40-летия победы, озеро «Кирпичка», Ужгород).

2 октября - вкусности и беспроигрышная лотерея от Движения поддержки закарпатских военных на "Кирпичка созывает друзей". 12.00 - 20.00 (озеро «Кирпичка», Ужгород).

2 октября - соревнования Лиги Европы по боевому самбо. Начало в 10.00 (спорткомплекс "Юность", Ужгород).



2 октября - Первенство Ужгорода по быстрым шахматам. Начало в 10.00 (студенческий центр досуга «Ювентус» (ул. Мукачевская), Ужгород).



2 октября - закрытие 8-го международного молодежного фестиваля органной музыки им..Н.Висич. Екатерина Гажо (орган), Оксана Гриневич (флейта), Диана Гавата (виолончель), симфонический оркестр филармонии. Начало в 17.00 (областная филармония, Ужгород).



2 октября - «Приведи в театр бабушку и дедушку (ко Дню пожилых людей) - кукольная забава « Деревянное чудо» И. и Я. Златопольские.

Начало в 11.00 и 13.00 (закарпатский театр кукол «Бавка», Ужгород).

Продолжаются выставки:

- С 2 октября выставка полотен заслуженного художника Украины Власти Габды под названием «Осень» (арт-кафе «Вото», Ужгород).

- До 4 октября юбилейная выставка произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, члена Национального союза мастеров народного искусства Украины Анатолия Сакалош (фойе райгосадминистрации, Берегово).

- Ретроспективная выставка произведений закарпатского художника Владимира Черепани под названием "За рекой в ​​тени деревьев" (вход 20 грн, для студентов - 10 грн) Суббота - 11.00 - 21.00, воскресенье - 12.00 - 19.00 (арт-центр «Галерея Илько»).

- Выставка полотен "Срез современного искусства Закарпатья". Подборка из почти 70 работ более 30 авторов (атриум здания ОГА, площадь Народная, Ужгород).

- Выставка творческих работ 24-х львовских художников - живописцев, графиков, керамистов, мастеров художественного стекла (картинная галерея замка «Паланок», Мукачево).

- Выставка-презентация творчества членов живописной секции Венгерской академии искусств. Представлено полсотни разножанровых и разностилевых работ, выполненных преподавателями и студентами академии. Нынешняя экспозиция дополнена около 30 произведениями закарпатских художников, которые были или являются членами

Академии искусств в разные времена и в разных странах. Среди авторов - Игорь Грабарь, Иосиф Бокшай, Владимир Никита, Андрей Чебыкин, Андрей Бокотей, Золтан Мичка, Франциск Ерфан, Аттила Коприва, Ласло Мадьяр (закарпатский художественный музей им. Й.Бокшая, Ужгород).

- Фотовыставка известного словацкого фотохудожника Радимира Сиклинкы. 10.00 - 18.00 (закарпатский краеведческий музей им. Т. Легоцкого, Ужгород).

- Выставка творческих работ Ивана Токач, выставка ко Дню туризма «Виноград. Вино. Виноградовский район ». 11.00 - 15.00 (галерея «Импасто», Виноградов).

- Выставка работ художников Атиллы Коприва и Игоря Луценко «Гуцульски вальоры» (Franco 3 coffe / gallery, Рахов).

- Выставка работ мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства края "Тебе, моя Украина!". В экспозиции - произведения вышивки, ткачества, резьбы по дереву, коренепластики, керамики, гончарные изделия, работы по бисероплетению и лозоплетению, а также экспонаты, выполненные в других видах искусства, которые бытуют в нашем крае.

Среди мастеров - Людмила Губаль, Наталья Стегура, Василий Орос, Василий Вернут, Анатолий Сакалош, Михаил Сачко, Виталий Кинч, Евгений Рубец, Мария Купар, Андрей Губенко, Надежда Вербищук, Дося Вербищук, Мария Чика, Мария Ковач, Мария Федорнак, Анна Поштак , Любовь Поштак, Ева Карабин и многие другие. 10.00-18.00 (закарпатский музей народной архитектуры и быта, Ужгород).

- Выставка работ под названием «Детский мир в творчестве народного художника Украины А.А.Коцкы». 10.00 - 17.00 (воскресенье - 13.00 - 17.00) (мемориальный дом-музей народного художника Украины А.Коцки, ул. Виннична 20 Ужгород).

Каждый турист на Закарпатье должен это сделать (ФОТО)