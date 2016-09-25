На Закарпатье вдоль трассы "Мукачево-Берегово" зацвели каштаны (ФОТО)

30.09.2016 (17:38)

В Закарпатье осенью повторно цветут каштаны

Природные аномалии в Закарпатье становятся уже традиционными. Неподалеку от Мукачево, вблизи военного аэродрома, почти в конце сентября повторно зацвели каштаны.

- То, что деревья начинают расцветать осенью имеет свое объяснение. Причины могут быть самыми разнообразными. Прежде всего, это может быть связано с климатическими условиями. В этом году весна началась очень рано, скажем, в феврале проснулись отдельные пчелы, сакура зацвела на две недели раньше обычного. Растения будто были обмануты природой, поэтому некоторые из них воспринимают лето или осень за весну и начинают не вовремя цвести, - говорит биолог Елена Нодь.

Впрочем, что удивительно, на каштанах, что цветут вдоль трассы «Мукачево-Берегово», на одних ветвях - спелые плоды каштанов и пожелтевшие листья, а на других - цветы и зеленые листочки. Действительно, такие капризы природы изрядно удивляют. Ведь в то время, когда растения постепенно должны переходить в состояние покоя, они начинают изобиловать.

Следует отметить, что сейчас каштаны цветут не только в Закарпатье. Подобные случаи на днях зафиксирован в Киеве, Львове, Тернополе и Ровно. В тех местах, где ученые провели обследование деревьев, было обнаружено повреждение листьев личинками нового вида вредителей - минирующей моли. В чем же причина цветения деревьев возле Мукачева - пока остается загадкой.

Напомним, что на Закарпатье посреди сентября зацвели яблони (ФОТО). Созерцать бело-розовый цвет рядом с спелыми яблоками немного необычно. Цвет единичный и не такой обильный, как весной. Местные отмечают, что никогда такого не видели.