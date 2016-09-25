Гусыня в балетках : Женская обувь, которую ненавидят мужчины (ФОТО)

30.09.2016 (17:55)

понятия модно» и«красиво» не всегда идут в комплекте

Мужчины уверены: понятия модно» и«красиво» не всегда идут в комплекте особенно это касается женской обуви.

Издание blognews расспросило знакомых представителей сильного пола о том какая женская обувь их раздражает больше всего. Результаты тебя удивят!

Кеды на танкетке



Как черт с копытами» и «С чем это вообще носить?» - лишь самые безобидные комментарии в адрес этой обуви. В этом случае с мужчинами согласны и модные эксперты которые давно уже занесли кеды на танкетке во всевозможные списки анти-трендов.

Балетки







В балетках все девушки ходят как гусыни». А вот с этим заявлением мы бы поспорили! Потому что знаем 10 простых правил которые помогут выглядеть стильно в балетках в любой ситуации.



Как мишка косолапый» и «Валенки для сторожа»: мужчинам не нравится как угги смотрятся на женщинах из-за того что по их мнению такая обувь делает фигуру приземистой«простит» образ и вообще должна выгуливаться» исключительно на даче зимой.

Туфли на низкой шпильке



Или высокий каблуки ли вовсе без него - таков суровый вердикт мужчин. Остромодные kitten heels шпильки не достигающие даже 5 см в высоту) они считают бабушкиными туфлями».

Ботильоны и сапоги с открытым носом



Оказывается по мнению мужчин мы выглядим в такой обуви так словно бродячие собаки отгрызли кусок сапога». А любимые многими девушками белые летние сапоги с перфорацией и вовсе вызывают ассоциации с ногой в гипсе!

Обувь на платформе



И не важно какого вида» эта платформа - скрытая на туфлях на каблуке или сплошная тракторная» на сандалиях-биркенштоках. Мужской вердикт неизменен: платформа уродует женские ноги».

Сандалии-гладиаторы



Это Спартаааа!» - это пожалуй единственный комментарий по поводу новеньких сандалий-гладиаторов который ты услышишь от любимого. Мужчины терпеть не могут такую обувь на девушках по нескольким причинам: вопервых они уверены что это дико неудобно; вовторых считают что эти сандалии делают нас визуально коренастыми и приземистыми. Впрочем гладиаторы - действительно спорная обувь идущая далеко не каждой моднице в этом мы полностью солидарны с нашими респондентами.

«Кроксы»



Ну тут уж как говорится без комментариев - сложно требовать от бедных кроксов» сексуального внешнего вида.

Ким Кардашьян заявилась на Неделю моды в Париже практически голой (ФОТО)