Инспекторы по субсидиям проверяют чеки и считают кровати

30.09.2016 (18:07)

Претендентов ожидает проверка имущества

Например, пенсионерам могут отказать в помощи, если у них в семье числится два автомобиля на двоих (хотя от одной из машин остался только ржавый кузов, а снять ее с учета нет денег) или социальный инспектор обнаружил у них в доме новую бытовую технику".

"Мы с женой подали заявление на субсидию, — рассказал нам пенсионер Василий Иванович.— И спустя пару дней пришел инспектор из собеса. Он увидел новый холодильник и стиральную машину — и заявил, что все это стоит больше, чем 9700 грн. (по закону, чтобы получить субсидию, можно сделать крупных покупок не более чем на 9700 грн. — Авт.). Мы объяснили, что с покупкой техники нам помогли дети, которые живут отдельно. Инспектор спросил: "А сколько зарабатывают ваши дети?". Успокоился он только, увидев, что самые дорогие вещи — холодильник, он стоит около 5000 грн. и стиральная машина — 3000 — выпущены 1,5 года назад. Сказал, что тогда их можно исключить из списка покупок за последние 12 месяцев...". Подобная история была и у киевской пенсионерки Анны Петровны: "Инспекторы даже в холодильник заглядывали и чеки на покупки просили! Лучше б я их не пустила... Меньше нервов".

КОГО ПРОВЕРЯТ. Руководитель пресс-службы Минтруда и соцполитики Михаил Кухар визиты подтвердил, сказав, что на тотальные проверки у них нет людей, поэтому ходят по домам выборочно. В Минтруда 1500 социнспекторов — на каждого приходится по 400 с лишним заявителей. Проверяют, например, если человек пришел за субсидией разодетым и в золотых украшениях. Кабмин предупредил: субсидии дадим всем, кто обратится, для чего и сократили до минимума объем подаваемых документов (заявление, декларация о доходах на одном листе вместо шести, для работающих — справка о доходах), но можем проверить, действительно ли проситель перебивается с хлеба на квас, ведь многие работающие официально получают минимум, а основное — в конверте и жилье у них "упаковано" неплохо. Если окажется, что претендент на субсидию живет не по средствам, ее аннулируют с момента назначения и доплатить придется задним числом по полной стоимости. Как говорит Кухар, субсидию могут назначить и тем, которым она формально не положена: "Если два авто — это, например, два ржавых мотоцикла, комиссия даст субсидию. Дачи и земельные участки на субсидию не влияют. Но указывать их в декларации обязательно". Не пустить инспектора в дом, конечно, можно, ведь проверка — не обязательное условие, но когда человек обратится за продлением субсидии, ему непрозрачно намекнут, что показать жилье все же следует. Юристы говорят, что такие проверки законны, однако есть запрещенные вопросы. Если дети не живут с родителями, то их зарплата и автомобили инспектора не касаются...

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