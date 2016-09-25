Алексей Спивак не прошел аттестацию и будет уволен из полиции

30.09.2016 (18:57)

Без дела Спивак не останется - возглавит ГО "Спецконтроль"

В Ужгороде час назад закончилась аттестация сотрудников главного управления полиции Закарпатской области. Свою профпригодность членам комиссии пытался доказать и экс-руководитель ГАИ Ужгорода Алексей Спивак.

Об этом непосредственно с комиссии по аттестации сотрудников сообщает Александр Пересоляк.

"Комиссия решила, что Алексей Спивак не соответствует занимаемой должности", - отмечает А.Пересоляк.

Таким образом одиозный "гаишник", который несколько недель назад был задержан по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, будет уволены из рядов полиции.

Но информированные люди утверждают, что без дела Спивак не останется - возглавит ГО "Спецконтроль" и будет охотится на своих вчерашних коллег ...