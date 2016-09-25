С 1 октября украинцам начнут вручать повестки - кого и когда заберут в армию...?

30.09.2016 (18:58)

Мужчин возрастом от 20 до 27 лет с 1 октября будут призывать на срочную службу

В Украине мужчин возрастом от 20 до 27 лет с 1 октября будут призывать на срочную службу в армию.

Кампания будет длиться до 30 ноября, за это время десятки тысяч юношей по всей стране получат повестки в военкоматы, а более 13 тысяч человек станут военнослужащими.

Кабмин назвал количество призывников

Указ об осеннем призыве на срочную службу в армию президент Петр Порошенко подписал еще в марте этого года. По законодательству на службу призываются юноши возрастом от 20 до 27 лет. Те, кому исполнилось 18-19 лет, также могут пойти служить в армию, но на добровольной основе.

В воинские формирования заберут 13,9 тысячи человек: 7,9 тысячи – в ВСУ, 5 тысяч – в Нацгвардию, тысячу человек – в специальную службу транспорта. "Это решение Кабинета Министров обеспечит своевременное выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре – ноябре 2016, а также определит объемы расходов для проведения призыва", – говорится на сайте правительства.

На это из государственного бюджета потратят 41,6 миллиона гривен, 2,9 тысячи на одного призывника. Из них 93 гривны пройдут на подготовку призыва и 2,9 тысячи гривен – дадут на рынки призывникам в качестве денежной помощи. Больше всего новых солдат появятся в Днепропетровской области (1500 человек), на втором месте Харьковская область (934 человека) и на третьем Одесская (742 человека).

Солдаты служат в армии 18 месяцев, молодые люди с высшим образованием – 12 месяцев. К слову, в этом году Рада изменила правила призыва на службу в армию. Так, с февраля этого года президент своим указом может сам определять сроки призыва на срочную службу. Как говорится в пояснительной записке к документу, это позволит "адекватно реагировать на военно-политические вызовы".

К слову, как говорится в концепции развития сектора безопасности и обороны, до конца 2017 года в Украине планируется пересмотреть срок прохождения срочной военной службы и призывного возраста.

Кому положена отсрочка от службы:

Тем, кто содержать нетрудоспособную мать или отца или другого родственника.

Имеет ребенка возрастом до трех лет

Самостоятельно воспитывает ребенка (без матери)

Имеет двух и более детей

Имеет беременную жену или жену-инвалида

Является сиротой

Имеет временные проблемы со здоровьем

Если брат служит в это же время в армии

Младше 21 года и при этом получает образование на дневной форме

Учителям (на весь период работы по специальности)

Медикам (на весь период работы по специальности)

Священникам (на весь период работы по специальности)

Полицейским (на весь период работы по специальности)

Подозреваемых в уголовных преступлениях

Кто может получить освобождение от призыва в армию

Негодные по состояние здоровья

Молодые люди старше 27 лет

Получили воинское звание на военных кафедрах в ВУЗах

Как будут искать призывников и что грозит за уклонение

За уклонение от призыва на срочную службу (ст. 335 УКУ) грозит ограничение свободы сроком до трех лет. Как отмечает юрист Юрий Зюгманд, на деле уклонистам "светит" условный срок. При этом адвокат отмечает, по истечению условного срока судимость снимается.

Если же военнообязанный не явился по повестке в военкомат, не сообщил в комиссариат о смене места жительства, ему грозит штраф в размере 85-119 гривен. За повторное нарушение – от 170 гривен до 255 гривен.

Призывников найдут на работе

В Украине работодатели обязаны извещать военкоматы о своих сотрудниках призывного возраста.(ч. 4 ст. 34 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" от 25.03. 1992 № 2232-XII). Для этого отдел кадров создает специальные списки, которые подаются в военкоматы. Кроме того, принимать на работу можно только мужчин с военными билетами или временными удостоверениями.

В инструкции Минобороны говорится: "работодатель должен постоянно взаимодействовать с соответствующими военкоматами по вопросам сроков и способов сверки данных личных карточек, списков военнообязанных, списков призывников с учетными данными военкоматов".

К слову, в 2013-м году в Украине указом экс-президента Виктора Януковича приостановили призыв "срочников". Согласно Государственной программе реформирования армии до 2017 года, ВСУ должны были полностью перейти на контрактую форму службы. Однако уже в 2014-м на тот момент и.о. президента Александр Турчинов призыв в армию восстановил в связи с военным конфликтом на Донбассе.

В то же время военной мобилизации в этом году не будет (в ходе которой в прошлом году призывали мужчин возрастом до 60 лет). И.о. начальника Главного управления персонала – замначальника Генерального штаба ВСУ Владимир Талалай несколько дней назад заявил: "Пополнить ряды тех, кто увольняется по указу президента, мы планируем за счет тех, кто приходит на военную службу по контракту. Сейчас у нас каждый месяц около 6 тысяч контрактников, до конца года мы еще ожидаем 15-18 тысяч. Это обеспечит наши потребности".

Призыва не будет? - Нацгвардия переходит на контрактную форму