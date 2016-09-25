Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 1 октября

01.10.2016 (08:26)

Небо в Ужгороде закроют тучи, но без осадков

В Закарпатской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-12°, днем ​​19-24°, в горах местами 10-15° тепла.

В Ужгороде - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12°, днем ​​22-24° тепла.

Восход 07:29

Закат 19:10

Температура за последние 130 лет 01 октября:

макс: 24.7° (1975)

мин: -0.4° (1972)

Народный прогноз погоды: 1 октября почитается память мученицы Ариадны. В народе этот день назывался Арина Шиповница, журавлиный лет. Если на Арину журавли полетят, то на Покров (14 октября) будет первый мороз; если нет, то до Артемьева дня (2 ноября) не будет ни одного мороза - «слякоть простоит». Какая погода на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.